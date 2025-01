Round 6: quanto é o prêmio de 45,6 bilhões de wons em reais? Veja a conversão

A segunda temporada de Round 6 foi lançada pela Netflix no último dia 29 de dezembro e estendeu seu sucesso inicialmente feito em 2021, quando foi divulgado a primeira parte da série. Agora, determinado a descobrir quem está por trás dos jogos, Gi-hun, personagem do ator Lee Jung-jae, decide voltar aos desafios mortais para dar um fim no sistema que reúne 456 pessoas com dívidas altas e oferece um prêmio de R$ 45,6 bilhões de wons.

Visualmente, a recompensa é bastante alta, tornando um único vencedor, se for o caso, bilionário. Mas quanto é essa quantia convertida para a moeda brasileiro, o real? O vencedor também seria bilionário? Confira abaixo.

Quanto é o prêmio de Round 6 em reais?

Segundo a cotação desta quinta-feira (2), R$ 1 equivale a 239 wons. Desta forma, caso apenas um jogador chegasse ao fim, o prêmio seria de cerca de R$ 191 milhões. Caso mais jogadores vençam os desafios, o valor será dividido entre os ganhadores.

Assim, pensando em sempre ganhar mais, alguns jogadores entram em conflitos com outros sobre permanecer ou não no jogo, já que agora existe um sistema de votação que permite a interrupção do game caso essa seja a decisão da maioria.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)