Quando foi o primeiro SMS: relembre como começou o envio de mensagens

O SMS ou Short Message Service (Serviço de Mensagem Curta) surgiu por volta de 1980 e era bastante utilizado mundialmente até a expansão do Whatsapp. Mesmo assim, ainda hoje, alguns lugares preferem seguir com o serviço. Nos EUA, essa ferramenta de envio e recebimento de mensagens de texto se popularizou e continua nos smartphones de pouco mais de 80% da população norte-americana.

Quando foi enviado pela primeira vez?

O engenheiro Neil Papworth enviou o primeiro sms no dia 3 de dezembro de 1991. Ele trabalhava na empresa Sema Group e integrava uma equipe que estava criando um sistema de mensagens de texto curtas para a Vodafone. A proposta da equipe era substituir o "pager" - pequeno receptor de rádio associado a um código ou número de telefone pessoal - famoso na época.

Qual foi o primeiro SMS?

Com o sistema pronto, Papworth acessou um dos computadores da empresa para fazer o teste final e enviou "Feliz Natal" para o celular Orbitel 901, primeiro modelo de telefone no mundo, do diretor da Vodafone, Richard Jarvis.

Minutos depois, Jarvis entrou em contato com o engenheiro por meio de uma ligação, já que a opção de mensagens pelo celular ainda não estava disponível. O diretor da empresa afirmou que havia acabado de receber o SMS com sucesso, fazendo com que a companhia entrasse para a história da telefonia.

Mudanças nos celulares

Um ano após o sucesso da equipe da Vodafone, a Nokia - empresa da Finlândia - lançou o primeiro aparelho celular com a opção de enviar e receber mensagens de texto. A marca também implementou um modelo de toque diferente para o usuário saber que estava recebendo um SMS.

Inicialmente, o tamanho das SMS era limitado a 160 caracteres e só transitavam dentro da rede da mesma operadora. Seis anos depois, em 1999, as mensagens passaram a ser endereçadas a qualquer telefone, de qualquer operadora.

“Em 1992, eu não tinha ideia de como as mensagens de texto se tornariam populares e que isso daria origem a emojis e aplicativos de mensagens usados ​​por milhões. Só recentemente contei aos meus filhos que enviei aquele primeiro texto. Olhando para trás, fica mais claro que a mensagem de Natal que enviei foi um momento crucial na história do celular", disse Papworth, na época.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)