Prime Video debocha de cobrança por compartilhamento de senhas anunciada pela Netflix

A Netflix anunciou na última terça-feira (23) que agora começará a cobrar um adicional de R$12,90 dos usuários que compartilham a senha com pessoas que não moram na mesma residência. A mudança, que já estava em vigor em outros países desde o ano passado, foi alvo de uma brincadeira por parte de outra plataforma de streaming: a Prime Video.

Uma antiga publicação da Netflix foi resgatada pela Prime Video, que brincou com a mensagem compartilhada há cinco anos pela empresa de Reed Hastings. Veja:

Em sua publicação de março de 2017, a Netflix diz: “Amor é compartilhar uma senha”. A mensagem foi resgatada pela conta no Twitter da Prime, que publicou uma montagem com vários perfis logados na mesma conta, com nomes que formam a frase: “Todos que tem a nossa senha”.

A brincadeira causou um alvoroço entre os internautas, que não estavam satisfeitos com o anúncio recente da Netflix. “Por esses e outros motivos que eu amo a Prime Video”, respondeu uma usuária do Twitter. “Comece a fazer documentários e séries de TV sobre crimes reais e você terá um pouco do que a Netflix tem”, defendeu um internauta.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)