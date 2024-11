Praias da Amazônia aparecem em ranking das mais traiçoeiras do mundo; entenda

Muitas praias da região amazônica são formadas por paisagens naturais encantadoras, atraindo vários turistas para se refrescarem nas águas doces. No entanto, segundo um ranking feito pelo Terra, as praias da Amazônia são classificadas como umas das mais traiçoeiras do mundo.

Segundo o portal de notícias, as formações de praias dos rios amazônicos abrigam "criaturas perigosas que podem expor os banhistas a risco: piranhas, sucuris e enguias, entre outras.". Além dessas, outras praias ao redor do mundo também são listados. Veja abaixo.

Praias de areia preta do Kilauea

Localizado no Havaí (EUA), a "praia de areia preta" é resultado de uma erupção de um vulcão no monte Kilaeua em 2018. Na época, o fenômeno destruiu mais de 700 casas. A erupção provocou ainda um evento inusitado: a lava esfria rapidamente ao fluir em encontro ao oceano, explodindo ou fragmentando em pedaços de cinza. Assim, o ambiente é tomado por uma faixa de areia totalmente preta, criando um cenário de tirar o fôlego.

A praia Punaluu ainda é um perigo para nativos e visitantes devido ao risco da água atingir, em certos momentos, 110ºC, dez graus acima do ponto de evaporação do líquido.

Praia de areia preta, no Havaí (Foto: Diego Delso / Wikimedia)

Praia de Zipolite

Considera uma das mais bonitas de Cancún, no México, a praia de Zipolite é também chamada de "praia dos mortos". Isso porque no local há dois tipos de correntes: uma em direção ao alto mar e outra que leva para a costa. Assim, se a pessoa tiver o azar de entrar na que vai para o meio do oceano, a força é tanta que ela não consegue voltar.

Um detalhe é que a praia é conhecida pelo naturismo, então é comum ver dezenas de pessoas nus caminhando pela praia.

Praia de Zipolite, no México (Foto: Matthias Ripp / Flickr)

Praia de Chowpatty

A praia de Chowpatty fica localizada em Mumbai, na Índia, e chama atenção pela aparência poluída. Com um grande acúmulo de lixo, a praia é considerada uma das mais sujas do mundo. Tanto a areia quanto a água apresentam riscos para os frequentadores do local. Em relatos de pessoas em blogs sobre viagem, é bastante comum que o local não seja indicado para estar no roteiro do passeio.

Praia de Chowpatty, na Índia (Foto: Girish Gopi / Flickr)

Ilha da Reunião

Localizada no Oceano Índico, a Ilha da Reunião passou a receber alertas a partir de 2011 devido à presença acima do normal de tubarões. Em dois anos, 20 pessoas foram atacadas e sete morreram. Em 2013, o nado foi proibido no local, com placas avisando sobre a medida.

Ilha da Reunião, no Oceano Índico (Foto: Samuel Hoarau / Wikimedia)

Ilha Fraser

Patrimônio Mundial da Unesco, a Ilha Fraser, na Austrália, possui uma paisagem deslumbrante com lagos, praias e vegetação viçosa. No entanto, por trás dessa beleza toda está escondido o perigo: a presença incomum de tubarões. O risco é tão grande que helicópteros de salvamento estão quase a todo momento sobrevoando as águas para prestar socorro.

Outro animal perigoso que ameaça os banhistas é o dingo, um cão selvagem nativo da Austrália, conhecido por sua ferocidade. Alguns pesquisadores chegam a questionar sua classificação como cão devido ao seu comportamento extremamente agressivo.

Além disso, há a presença das águas-vivas conhecidas como "garrafas azuis", cujas picadas podem ser fatais. As águas também são traiçoeiras, com correntes fortes, e as dunas de areia profundas podem desorientar os visitantes.

Ilha Fraser, na Austrália (Foto: Thomas / Flickr @boretom)

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)