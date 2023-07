A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Na vida, encontramos diversas pessoas que chegam e ficam, ou que partem logo. Esse último caso não é o de um amigo. Ter uma amizade é muito benéfica, pois a relação de confiança e companheirismo é uma das conexões sentimentais mais fortes, tornando-os irmãos de coração.

Na riqueza e na pobreza, na sáude e na doença, são os verdadeiros amigos que estão ao seu lado. Quando estes acometidos por alguma doença, a outra parte da amizade fica preocupada procurando meios para ajudá-lo.

Para pedir pela sáude de um amigo ou amigo confie na fé e esperança em Deus para a plena recuperação dessa pessoa tão querida. Confira abaixo a oração pela cura de um amigo:

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

“Deus misericordioso, teu é o reino dos céus e as almas de todos os humanos na Terra que te adoram fielmente.

Eu venho a ti nos momentos de maior necessidade e tu sempre me ajudaste, Deus, porque a tua misericórdia não tem limites.

Hoje rezo e peço pelo meu amigo, porque a sua saúde se deteriorou em grande parte devido a uma doença que o ataca.

A sua saúde deteriorou-se e receio que isso o leve ao fim dos seus dias.

Peço-te, Deus, que lhe dês a tua misericórdia e o ajudes a vencer esta doença que tanto o aflige e deteriora a sua vida, a da sua família e dos seus amigos íntimos.

Dê-lhe a oportunidade de viver plenamente na companhia das pessoas que mais ama.

Peço-te, Deus, que melhores a sua saúde e lhe dês a força necessária para superar a sua doença.

Ele tem o apoio de todas as pessoas que o amam e eu sei que o seu amor o esmaga e o protege.

Abençoa-o, dá-lhe tua proteção incondicional e deixa-o sair vitorioso desta doença.

Amém.”

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)