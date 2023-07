Oração em favor do pai que está doente

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

A relação entre pai e filho (a) é uma conexão que supera o laço sanguíneo, pois é a partir dela que aprendemos, também desde cedo, mais sobre o mundo e as pessoas. Não é difícil encontrar histórias de resiliência e desafios na criação e educação dos filhos.

Como forma de gratidão, os filhos oram pela sáude dos seus pais mesmo quando não estão doentes. Mas, quando acometidos por alguma enfermidade, é na fé em Deus e em seu poder que depositam toda a sua esperança. Confira a oração a ser feita pelo pai que está doente

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Tu és o Médico divino.

Tu dás a Vida e a Vida em plenitude àqueles que Te buscam.

Por isso, hoje neste Momento de Fé, em Teu Colo Jesus, de um modo especial quero pedir a cura desta enfermidade (diga qual é a

enfermidade) que tem afligido meu pai neste momento.

Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o Sumo Bem.

Opera, em meu pai, uma profunda cura espiritual e, se for da Tua Vontade e em Teu tempo, também uma cura física.

Que seja operada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo ou através do médico e dos remédios!

Aumentai-lhe a fé no Teu Poder, Senhor, e no infinito Amor que tens por ele.

Aumentai-lhe a fé, Senhor, que ás vezes se encontra tão enfraquecida.

Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus, e já agradeço humildemente por toda obra que estás realizando no coração e no corpo

de meu pai, neste momento.

Além de meu pai, Senhor, quero também apresentar, todos os pais que se encontram enfermos e que me pediram orações.

Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando!

Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem com alguma enfermidade.

Senhor, eu Te bendigo, porque clamei a Ti e Tu me ouviste.

Minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão.

Ó fiéis do Senhor, cantai a sua glória, dai graças ao seu Santo Nome, porque só Ele é poderoso e digno de eterno louvor.

Amém"

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)