Oração para suportar os problemas da vida

Passar por problemas na vida requer muita esperança de que tudo, no final, vai melhorar. Caso contrário, se entregar as adversidades é totalmente prejudicial para o corpo e a alma. A fé e a oração são aliadas que nos sustentam nos momentos mais difíceis, fortalecendo nossa resiliência e esperança diante dos desafios. Elas nos conectam com algo maior, oferecendo conforto e uma sensação de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Ao confiar no poder da fé e na força da oração, encontramos a serenidade para enfrentar os obstáculos com coragem e determinação.

Abaixo, para suportar os problemas da vida.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Meu Senhor, sei que, para Vós, não há ‘beco sem saída’, não há problema sem solução. Sei que o Senhor pode fazer jorrar água da pedra, e sei que pode transformar água em vinho e pedras em pães. Sei que o Senhor dá ordens aos ventos e ao mar, sei que nenhum passarinho cai por terra sem a Vossa vontade, e que os fios de meus cabelos estão todos contados (Mt 10,29-30). Eu sei, Senhor, que cuidas das aves do céu e dos lírios dos campos, que não semeiam nem ceifam, e o Senhor lhes dá o alimento e as vestes, que valem muito menos do que nós. Eu sei de tudo isso, Senhor, mas a minha fé é fraca. Perdoa-me, cura-me e aumenta a minha fé, Senhor! Eu não desisto de procurar-Te e de alcançar uma fé firme.

Em Teu nome, levanto a minha cabeça, Senhor, e expulso o medo e a angústia de minha alma. Em Teu Nome, Senhor, eu não temerei mal nenhum, porque sei que o Senhor é o meu Pastor e nada me faltará. Eu sei que o Senhor é protetor da minha vida; eu nada temerei.

Eu aceito tudo, Senhor, aceito tudo! Eu sou todo Teu, e tudo o que sou e que tenho Te pertence, meu Deus. Não quero estar apegado a nada, e sei que o Tu estás me libertando de todas essas amarras que me prendem a este mundo. O Senhor me quer livre, desapegado e despojado de tudo. Agora, entendo um pouco mais o que o Senhor está fazendo em mim, com esse sofrimento que esmaga a minha alma."

