Oração para ganhar na Mega Sena e se tornar milionário

A Mega Sena, modalidade de jogo das loterias da Caixa Econômica Federal, sorteará, na quarta-feira (1), o prêmio de R$ 9 milhões. Em todo o Brasil, os apostadores se preparam para jogar e, quem sabe, aumentar os dígitos na conta bancária. Entre as táticas, há quem opte por apostar sempre nos mesmos números ou quem faça orações para conquistar o sonho com a ajuda da fé.

Para alcançar o objetivo, é necessário que o apostador tenha boas intenções ao fazer a oração para ganhar na loteria. Além disso, precisa acreditar que é capaz de ser o novo milionário, isso é primordial para afastar as energias negativas.

Confira a oração para ganhar na Mega Sena:

“Senhor Deus, sei que não sou merecedor, mas és o detentor de todo o ouro e de toda a prata. Sei que és o único e verdadeiro, sei que se há alguém a quem eu posso pedir isto, esse alguém és tu!

Bem me recordo de chorar em noites traiçoeiras pedindo para o Senhor me amparar, e assim tu tens feito. Confio no teu poder de me ajudar, no teu poder de me enriquecer pela minha fé. Não quero poder, apenas quero dar uma vida digna para a minha família.

Este dinheiro me ajudaria muito, Senhor, e eu ficaria tão grato que nem sequer conseguiria agradecê-lo. Confio em teu poder, justamente porque o teu reino é feito com todas as riquezas do mundo, mesmo que para o senhor elas nada sejam.

Confio em teu poder de me preparar até mesmo isso, sei que se quiseres poderá me auxiliar de uma vez por todas. Amém, Senhor!”

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)