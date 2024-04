O vínculo entre irmãos é algo sagrado e zelado por muitos. Nutrir pelo bem-estar do irmão não só fortalece os laços familiares, mas também promove um ambiente de confiança e apoio incondicional. É com o irmão que podemos dividir segredos, pedir conselhos, se divertir e se aparar.

A oração, nesse caso, é uma ferramenta poderosa que nos conecta com Deus, pedindo bênçãos e proteção para aquele que é objeto de nossas preces. Por meio da prece se deseja abençoamento sobre nossos irmãos, fortalecendo-os nos momentos de dificuldade e celebrando juntos nas alegrias da vida

Abaixo, confira a oração para fazer pelo irmão.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

“Senhor Deus todo poderoso, neste momento peço humildemente, dê a sua sabedoria e entendimento, e para que ilumine meu irmão nessa difícil empreitada.

Que a força de seus anjos o acompanhe nessa jornada, e que ele saia dela vitorioso.

Deus, dê a ele saúde, prosperidade, forças para combater as dificuldades e proteção contra qualquer mal que tente derrubá-lo. Que os caminhos da vida do meu irmão se abram e que com a sua benção, senhor, ele possa encontrar a felicidade guiada por sua luz.

Amém!”

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Vanessa Pinheiro)