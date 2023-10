Oração para fazer depois de um dia difícil

O ato de orar após um dia difícil é uma maneira de encontrar conforto, paz interior e uma sensação de propósito. A oração uma ferramenta valiosa para muitos indivíduos em momentos desafiadores, principalmente quando as coisas parecem estar desandando descontroladamente. Infelizmente, nem tudo acontece da forma que desejamos. Isso ocorre porque Deus tem outros planos para você, que esclarecerá todos os "por quês" questionados durante esses momentos árduos.

Abaixo, confira uma prece para orar em um dia de difícil, e pedir forças para continuar a caminhada de seu propósito.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Guiado por vossa providência, ó Deus, através das labutas, das angústias, das turbulências e das ocupações deste dia, eu me apresento diante de vós para pedir perdão por todas as minhas falhas e reconhecer que vossa bondade me sustentou em todas as minhas dificuldades. Ó Senhor, vós conheceis a minha fraqueza; e só posso novamente confessar minha indignidade e pedir-vos que me permitis examinar o estado de minha alma, para que eu possa me unir com mais firmeza a vós antes que esse dia acabe. Antes de eu dormir, perdoai todos os meus pecados e que eu possa acordar de manhã com uma determinação forte e duradoura de seguir vossa vontade. Ajudai meus fracos esforços para que eu cresça na graça. Purificai meu coração de todas aquelas disposições corruptas que são ofensivas a vós: orgulho, ira, egoísmo e desatenção a coisas sérias. Ao meu sentimento de indignidade, permiti-me acrescentar uma verdadeira tristeza; e à tristeza, propósitos sinceros de emenda. Que eu seja sempre justo, gentil e compassivo com os outros, temperado, casto e humilde no governo de minhas paixões, contente com minha condição e diligente em meus negócios, mas sempre atento a acumular tesouros no céu.Abençoai todas as minhas relações e amigos, e especialmente aqueles que são mais próximos a mim; que eu nunca possa causar dor àqueles por quem estou implorando vossa misericórdia. Aceitai as orações e perdoai as imperfeições de todos, pelos méritos de seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém.".

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)