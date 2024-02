Oração para evitar o infarto e problemas cardíacos

Um dos problemas de saúde que mais afetam a população mundial é o infarto, mais conhecido como ataque cardíaco. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 17 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de doenças cardiovasculares.

O coração é um dos principais órgãos de funcionamento do corpo e, se você tem pré-disposição ou não a essas complicações, é importante sempre manter a saúde dele em dia. Nesses casos, a fé é uma grande aliada atrelada aos cuidados do corpo - como a alimentação, por exemplo. Para evitar o infarto e problemas cardíacos, peça a Deus que essas situações nunca acometam você. Abaixo, confira a oração evitar o infarto e problemas cardíacos.

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

2 - Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração;

4 - Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Senhor, velai por todas as pessoas que sofrem de problemas cardíacos.

Reaviva as veias, limpa o caminho para o sangue fluir.

Coloca uma gotinha do sangue do vosso coração, Jesus Cristo, no coração dos vossos filhos.

E em especial, vos peço pela vida desta específica pessoa do bem.

Reaviva, dê força e vigor aos batimentos, membranas, suas duas porções e suas metades.

Fortalece as válvulas, artérias, ventrículos, veias, aorta, átrio, septo, pericárdio, a parede do coração: epicárdio, miocárdio e endocárdio.

Que sejam como estas rosas vivas!

Fortalece, reaviva, dê vigor, alegria.

Retira a doença.

Mas que seja feita a vossa vontade.

Amém.

Em honra à Santíssima Trindade, por 3 vezes (faça o sinal da Santa Cruz).

Meu coração bate forte e me diz: "é impossível ser feliz sozinho".

Realmente, o que importa, nesta vida, é o fato de precisarmos dos irmãos.

A simples existência já é motivo para a plenitude espiritual."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)