Oração para cultivar o amor próprio

A prática do amor-próprio nem sempre é uma tarefa fácil. Quantas vezes colocamos os desejos dos outros à frente dos nossos para termos alguma aprovação? Deixar nossas vontades e exigências de lado é um dos maiores erros que podemos cometer, pois não há autenticidade com si próprio. Cuidar de si não é egoísmo, mas sim uma forma de autoamor, e isso deveria fazer parte de todos.

Demonstrar amor e caridade para com os outros é admirável, e necessário em um mundo tão sem empatia, mas quantas vezes você demonstrou isso por si? Quando você se olha com carinho, consegue enxergar uma série de virtudes, talentos e habilidades, assim como defeitos, falhas e tropeços, pois tudo isso compõe a pessoa única que é você. Aceite todas as suas versões e aprenda a se perdoar, pois ninguém é perfeito. Para isso, a fé se faz uma ferramenta aliada no processo de cultivação do amor-próprio, auxiliando a encontrar conforto e compreensão de que ser amada (o) não deve ser um sacrifício e muito menos impossível.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Que eu saiba primeiro me encontrar, antes de me doar.

Que eu possa respeitar os meus próprios limites e aprender a dizer não quando essa é a minha real vontade e direção.

Nos erros que cometo, que eu possa me olhar com todo amor e compaixão, pois sei que faço e dou o meu melhor, que eu aprecie a auto gratidão.

Em cada alegria celebro a grandeza de ser quem sou, sem querer ser uma imagem que pintaram de mim, esse tempo acabou.

Com carinho eu me cuido e me amparo a cada passo, a cada queda.

Sei que minha força se refaz no meu tempo, e nele meu coração celebra.

Que eu não me critique ou me culpe, drenando assim minha própria energia.

Que eu saiba respeitar o meu tempo de florescer a cada dor, que eu possa também me permitir a alegria.

Que antes de eu cuidar do outro, eu olhe para a minha vida, regue o meu jardim para que a doação não me deixe um buraco e eu me sinta depois dolorida.

Que eu não abandone a mim mesmo(a), esperando que alguém venha me salvar, ao invés disso que eu saiba me olhar com amor e me curar.

Amém."

