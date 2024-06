Uma promoção de cargo no emprego é sempre bem-vinda, não é mesmo? Geralmente, ela vem acompanhada com o aumento de salário, o que é do interesse de muitas pessoas. Para isso, além de mostrar esforço e qualidade nas suas atribuições, você pode recorrer à oração e pedir a Deus para que seu desempenho seja reconhecido e você consiga uma promoção, conseguindo assim, provavelmente, mais dinheiro.

Veja, abaixo, a oração forte conseguir promoção no emprego e aumentar o salário.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem

Oração para conseguir promoção no emprego e aumentar o salário

“São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor. Abre os meus caminhos. Ajudai-me a conseguir minha promoção no meu trabalho atual.

Fazei com que eu seja bem visto por todos e que eu saiba estimar a todos, superiores, colegas e subordinados, e também ser estimado.

Que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração, na minha família, e no meu trabalho.

Velai por mim e pelos meus, protegendo-nos sempre, abrindo e iluminando os nossos caminhos, ajudando-nos também a transmitir paz, amor e harmonia a todos os que nos cercam. Amém.”

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de oliberal.com)