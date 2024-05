Passar por um interrogatório com o recrutador de emprego nem sempre é uma tarefa fácil, pois é uma das situações onde avaliamos instantaneamente nosso desempenho quanto ao famigerado "bate-bola" de perguntas e respostas. Durante esse processo, quem nunca ficou nervoso que atire a primeira pedra. Esse sentimento de ansiedade, inclusive, é totalmente normal, ainda mais para quem precisa muito dessa oportunidade de trabalho.

Nesses casos, se apegar a fé em Deus é uma boa opção para diminuir o sofrimento por antecipação e ter esperança de que você será a pessoa convocada para a vaga aberta. Abaixo, confira uma oração para fazer depois de uma entrevista de emprego e ser chamado para a vaga.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Senhor, vou confiar em você.

Eu reconheço você e sei que você está elaborando grandes, ótimos planos para mim.

Seu momento é o melhor momento e esperarei até que você me abençoe com um emprego.

Agradeço-te, Jesus, por responder à minha oração. Acredito que o trabalho já está me esperando e só é possível através de você.

O que quer que seja para mim, será para mim. Não importa se eu não vejo uma saída agora. Eu sei que sirvo a um grande Deus que está resolvendo as coisas para mim.

Você é um Deus de sua palavra e, enquanto oro, sei que nenhuma oração minha ficará sem resposta.

Aonde quer que você me leve, vou seguir Jesus.

Agradeço porque meu trabalho logo virá em nome de Jesus.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)