A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à presença dele por meio da espiritualidade. Com ela, é possível conversar com o criador, suplicar por bênçãos, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importando o lugar em que se encontrar. Abaixo, confira a oração para cada dia da semana.

Quando nos mudamos para uma nova casa, a oração para abençoar o lar é essencial. Ela traz paz, harmonia e boas vibrações para o ambiente. Ao abençoar a nova moradia, estamos convidando a presença divina para fazer parte desse espaço. É uma forma de começar essa nova fase com bênçãos e proteção, criando um ambiente propício para o bem-estar e a felicidade da família.

Abaixo, confira uma oração para abençoar a nova casa.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Que a graça divina esteja presente trazendo bênçãos.

Que esta casa seja um lar para todos que aqui entrarem.

Que seja esta casa impregnada de amor e serenidade.

Que todos nesta casa possam prosperar.

Que seja está casa saudável e cheia de amor.

Que a paz e a proteção reine em todos os cantos.

Que os pensamentos fluam puros e saudáveis.

Que as emoções sejam equilibradas.

Que a dedicação e a felicidade sejam uma constante.

Que o perdão seja o ritmo de todos os corações.

Que sementes de carinho e respeito sejam multiplicadas.

Que o amor divino seja o solo onde crescem todas as ações.

Que assim seja e assim será. sempre! (repetir 3 vezes esta frase)."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)