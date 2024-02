Oração de Santo Expedito para conseguir muito dinheiro

Celebrado no dia 19 de abril, Santo Expedito é considerado o santo das causas impossíveis e urgentes. Ele é representado com trajes que remetem a uma armadura e em uma das mãos, segura uma cruz com a palavra hodie (hoje).

Relatos apontam que o Santo Expedito foi um soldado romano e se converteu ao catolicismo após um sonho que teve com um corvo que gritava "Crás! Crás!" ("Amanhã! Amanhã!" em latim). Assustado, Expedito pisou no animal e disse "Hodie! Hodie!" ("Hoje! Hoje!"). Muitas pessoas vão a Santo Expedito para pedir uma melhoria na sua vida econômica. Se esse for o seu caso, confira abaixo a oração de São Expedito para ganhar dinheiro.

VEJA MAIS

Oração a Santo Expedito

"Oh! Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, para que venha em meu socorro nesta hora de aflição e desesperança. Meu Santo Expedito, tu que és o Santo guerreiro; tu que és o Santo dos aflitos e desamparados; tu que és o Santo dos desempregados; tu que és o Santo das causas urgentes, protege-me, ajuda-me, concedendo-me força, coragem e serenidade. Atende meu pedido! (Fazer o pedido)

Meu Santo Expedito ajuda-me a superar estas horas difíceis, protegendo-me de todos os que possam prejudicar-me, protegendo minha família, atende meu pedido com urgência, devolvendo-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Estarei agradecido pelo resto da minha vida e propagarei teu nome a todos os que tiverem fé.

Amém!"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)