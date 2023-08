Oração de domingo a noite para agradecer e ter uma boa semana

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença. Com ela, é possível conversar com o Criador, suplicar por bênçãos, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Para muitas pessoas, o final de semana é um período para descansar, passar um tempo com a família e/ou amigos e renovar as energias para começar tudo de novo na semana seguinte.

Por isso mesmo, a noite de domingo, um pouco antes de dormir, é o melhor momento para agradecer pela semana decorrida, pela harmonia familiar, pelo trabalho e, não menos importante, pela vida que Deus nos deu.

Confira abaixo a oração de domingo à noite para agradecer e ter uma boa semana.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Neste dia de descanso, Senhor, peço que me ajude a ter um coração focado em seus planos para a minha vida.

Obrigado pela minha família e por todas as benções concedidas por ti.

Conceda-me um bom sono para que mais uma semana se inicie bem.

Amém.”

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)