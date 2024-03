A oração da noite de agradecimento é uma forma de demonstrar gratidão a Deus por mais um dia de vida. Algumas situações do cotidiano podem levar ao desânimo e tristeza. Mas, é nesses momentos, principalmente, que devemos lembrar que não estamos sozinhos: Deus nos protege e nos guia.

O momento antes de dormir a noite é uma ótima oportunidade de agradecer pela alimentação, pela nossa saúde, de entes queridos, familiares e amigos, para pedir perdão pelos pecados e por um amanhã melhor, sob a graça do Pai Todo Poderoso. Abaixo, confira a oração da noite por um amanhã melhor:

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Deus que fez a noite e o dia, quando o sol se põe e a escuridão enche o céu, peço a Tua graça para me lembrar que, por mais escuro que tenha sido o meu dia ou por mais medo que tenha do que o amanhã trará, Tu darás sempre luz – à minha vida e a este mundo. Que eu mantenha os meus olhos abertos para as muitas formas de como me abençoas. Em Teu nome, eu rezo. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)