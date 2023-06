A hora do sono é um momento de descanso e renovação das energias para viver o próximo dia. Nesse momento, para que nada tire a sua paz, é bom orar para um bom descanso agradecer pelo dia vivida e por todas as glórias que por Ele foram feitas.

Os salmos da Bíblia podem servir como conselhos, refúgio e acolhimento até paras aqueles que não são cristãos. O salmo 91 te ajuda a se conectar com Deus e com a sua fé. Confira abaixo a oração da noite com o Salmo 91.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

"Ó Senhor, Tu és o meu refúgio e fortaleza, a minha rocha e minha proteção.

Em Ti confio e em TI descanso, pois Tu és o meu abrigo seguro.

Eu clamo a Ti, de noite e de dia, e Tu sempre me respondes.

Eu sei que estás sempre ao meu lado, que nunca me abandonarás.

Com suas asas de proteção, TU me cobrirás, e debaixo das tuas penas eu me abrigarei.

A tua verdade será o meu escudo e broquel.

Não temerei os terrores da noite, nem as flechas que voam durante o dia.

Não temerei a peste que ronda na escuridão, nem a morte que durante o dia.

Embora caiam ao meu redor mil, e dez mil à minha direita, eu não serei ferido.

Pois Tu estás comigo, Senhor, e Tu me proteges.

Com os Teus olhos Tu me vês, e com os Teus ouvidos Tu ouves tudo o que eu digo.

Tu me conhece melhor do que ninguém, e sabes todas as minhas necessidades.

Quando eu clamar a Ti, TU me responderás imediatamente, e me farás sentir a Tua presença.

Eu dormirei tranquilo, pois Tu és o meu Deus, e Tu me guardarás.

Eu descansarei profundamente, pois Tu és o meu Deus, e Tu me protegerás.

A noite passará, mas eu serei protegido, pois Tu és o meu Deus, e de mim cuidarás.

Eu Te agradeço Senhor, por todas as bênçãos que Tu me concedeste.

Eu Te agradeço por ser o meu refúgio, minha fortaleza e minha proteção.

Eu Te agradeço por ser o meu Deus, e por estar sempre ao meu lado.

Eu Te peço, Senhor, que me protejas durante a noite, e me dês um sono tranquilo e reparador.

Eu Te peço, Senhor, que me guardes te todo o mal, e que me protejas dos terrores da noite.

Eu Te peço, Senhor, que me dês um coração tranquilo, e uma mente descansada.

Eu Te agradeço, meu Pai, por Tua fidelidade e por Tua graça.

Eu Te agradeço por me amar incondicionalmente, e por sempre me proteger.

Eu Te agradeço por me dar um futuro brilhante, e por me dar uma vida plena.

Em nome de Jesus, eu faço esta oração.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)