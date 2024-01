A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

É comum que muitas pessoas fiquem desanimadas de suas atividades e sonhos por desventuras da vida. Algumas delas são imprevisíveis ou difíceis de mudar e tendem a tirar as forças físicas e espirituais. No entanto, apoiemos em Jesus, o filho de Deus, para que qualquer adversidade não lhe deixe desiludido de viver e sonhar. Abaixo, confira a oração contra o desânimo

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração; Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Senhor, que eu aceite a vida como ela é, sem me queixar de nada, mas que eu transforme os fatos negativos em aprendizado construtivo. Nos caminhos da dor, que eu conquiste a paciência; nas dificuldades, a perseverança no bem; no fracasso, a coragem para levantar-me; nas perdas, que eu supere todas com resignação. Senhor, que eu nunca me entregue ao desânimo, pois eu creio nas Forças do Bem criadas pela Vossa Bondade"

