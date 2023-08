Oração contra a inveja e mau olhado

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Conviver com inveja e mau olhado de alguém pode ser uma situação totalmente desagradável, por sentir que seu desejo de conquistar algo está sendo olhado com muita "olho-gordo". Isso tudo pode trazer energias negativas, fazendo com que seus planos deem errado.

Para se proteger do mau olhado, peça a proteção de Deus com as orações abaixo para ter uma vida repleta de amor, felicidade e prosperidade.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

""Senhor, eu te peço proteção contra o mau olhado. Que a luz do teu amor e sabedoria me envolva e me mantenha a salvo de todas as energias negativas.

Guia-me pelo caminho da sabedoria e da compaixão, e que eu possa sempre transmitir amor e bondade a todos ao meu redor

Que eu possa ser um farol de luz e esperança para aqueles que me rodeiam, e que eu possa espalhar o amor incondicional que habita em meu coração.

Proteja-me, Senhor, contra o mau olhado e todas as forças negativas que possam me afetar. Que eu possa viver em paz, harmonia e felicidade. Amém."!.

Oração contra a inveja

"Que os invejosos não me lancem o olho gordo em minha casa, nos meus pertences, nas pessoas que amo, nos meus animais e em mim.

Que minhas vestes, móveis, pertences e casa estejam protegidos pela bênção de Deus e pela mão de São Francisco.

Que minha beleza e saúde, assim como de minha família, estejam também protegidos pela graça de Deus, assim como eu esteja protegido da inveja, da má-língua e intriga no trabalho por parte de meus colegas ou subordinados, amigos, família e vizinhos.

Que meus projetos e sucesso estejam imunes ao mal que me desejam e sejam mais fortes que a inveja. Que as línguas afiadas para o mal não me firam, o mal-querer nunca me atinja, que o ciúme não destrua minha vida, minha harmonia e felicidade.

Que os invejosos usem suas energias para lutarem pelo que desejam em vez de querer destruir o que é dos outros.

Que os que têm, sejam tão humildes quanto tu, São Francisco, e descubram que a felicidade não se resume em ter só bens materiais, mas em saber viver com o que temos, buscando ser feliz com as pequenas coisas e os singelos momentos que vivemos de amor, compaixão, compreensão e ajuda ao outro, nosso irmão.

Que onde exista disputa, prevaleça a cooperação, que onde exista ódio se imponha o amor e respeito, que onde exista o caos nasça a harmonia. Que as falsas amizades desapareçam e o bem-querer genuíno de amigo se aproxime de mim.

Contra o mal que me possas desejar, meu irmão, encontro-me protegido pelo manto da fé em Deus. Contra o olho gordo que me lanças, estou protegido pelo brilho lúcido do olho de luz de Deus, que com os seus raios de imenso brilho quebram teu mau-olhado dos seres das trevas.

Tu, invejoso, nunca me derrubarás, porque Deus é meu apoio e estrutura. É e sempre será. Amém".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)