Nos dia 26, 28 e 29 de maio, é comemorado o dia de Nossa Senhora de Caravaggio, título dado à Virgem Maria, mãe de Jesus. Segundo a tradição, a primeira e única aparição se deu na pequena cidade de Caravaggio, na Itália, no ano de 1432. Nossa Senhora apareceu para uma mulher que sofria apanhando do marido, e vos disse: "Tenho conseguido afastar do povo cristão os merecidos e iminentes castigos da Divina Justiça, e venho anunciar a Paz”. Como provas da aparição divina, no local onde aparecera surgiu uma fonte de água limpída e abundante, que existe até hoje, onde doentes se dirigem para se curarem.

No Brasil, o maior santuário à Nossa Senhora de Caravaggio se localiza cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Em 1959, foi consagrada como padroeira da Diocese de Caixas do Sul. Confira abaixo a oração à Nossa Senhora de Caravaggio para pedir por graças.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

"Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria,

que jamais se tem ouvido que deixásseis

de socorrer e consolar a quem vos invocou,

implorando a vossa proteção e assistência;

Assim, pois, animado com igual confiança,

como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens,

a Vós recorro, de Vós me valho,

gemendo sob o peso de meus pecados,

humildemente, me prostro a vossos pés.

Não rejeiteis as minhas súplicas,

ó Virgem de Caravaggio,

mas dignai-vos de as ouvir propiciamente

e de me alcançar a graça que Vos peço.

Amém!"

Versão Pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)