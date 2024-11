Qual a forma certa de passar perfume? Veja como usar a fragrância no corpo de forma duradoura

O perfume já é um produto que faz parte da rotina das pessoas. Para ir ao trabalho, a um encontro, à escola ou faculdade, borrifar a fragrância preferida no corpo sempre dá uma melhora na autoestima, principalmente quando se recebe elogios pelo cheiro que está exalando. Além de confiança para quem usa, o perfume traz ainda uma memória marcante nas pessoas ao redor.

Entre os perfumes fortes, como os amadeirados, e os mais leves, como os cítricos, a fixação da fragrância no corpo vai depender da forma utilizada no corpo. Junto a isso, saber a quantidade adequada a se aplicar ajuda até quem quer economizar o produto e, ainda, não causa aquela chata dor de cabeça no ambiente em que está - em alguns casos, até alergia.

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal te traz algumas dicas de como usar perfume no seu dia a dia.

1 - Onde passar o perfume?

Ao Grupo Liberal, a perfumista Gabriela Coelho disse que o perfume tem um desempenho melhor em áreas quentes do corpo. Ou seja, em locais em que há uma maior circulação sanguínea. Assim, alguns lugares que você pode aplicar a fragrância são:

Pescoço;

⁠Pulso;

⁠Atrás das orelhas;

Região torácica;

⁠Dobras do cotovelo;

Atrás dos joelhos.

Por outro lado, em áreas mais frias, o perfume pode evaporar mais rapidamente ou se tornar menos perceptível.

2 - Quantas borrifadas usar?

Como citado anteriormente, há perfumes com cheiros mais fortes e outros mais suaves. Por isso, é importante estar atento ao que se está comprando e usando: quanto maior a concentração, mais intensa é a fragrância e mais duradoura sua fixação. Em quantidades excessivas, um perfume pode causar dor de cabeça, especialmente no verão, pois o calor intensifica a fragrância.

"As borrifadas vão depender da potência do perfume. Se for na versão parfum, que é a versão mais concentrada, bastam três borrifadas. Mas, a maioria das pessoas usa a versão mais suave, e então fica no máximo seis borrifadas.", indica Gabriela

Ela indica, ainda, que se distribua as seis borrifadas atrás de cada orelha, em cada pulso e em cada dobra do braço. Assim "é o suficiente para a pessoa ficar perfumada.". Mas o uso é da preferência de cada pessoa.

Distância da aplicação

Outro ponto importante é a distância ao aplicar o perfume: mantenha o frasco a cerca de 20 a 30 centímetros da pele. Isso ajuda a espalhar as gotas de maneira uniforme, evitando que a fragrância fique excessivamente concentrada em um único ponto do corpo.

VEJA MAIS

3 - Posso esfregar o perfume na pele?

É bastante comum que, após borrifar, as pessoas esfreguem o líquido na pele, com o intuito de espalhar o cheiro da fragrância. No entanto, o ideal é esperar que o perfume seque naturalmente para intensificar a fragrância e durar ainda mais.

"Os perfumes são construídos em camadas. Numa pirâmide olfativa, nós temos três notas. Notas de saída, notas de coração, que são as notas de meio, e as notas de fundo. Para o teu perfume desenvolver e fixar adequadamente na pele, você não deve esfregar, porque o ato de esfregar faz com que você rompa essas camadas antes do tempo. Então você desconfigura a evolução desse aroma na sua pele.", diz a perfumista.

4 - Posso usar perfume na roupa?

O perfume foi criado para interagir diretamente com a pele, surtindo em uma fixação bem mais duradoura. Ainda, o perfume é um combinado de óleos diluídos em álcool, e o álcool evapora após a aplicação, deixando o óleo no tecido. Esse óleo pode manchar ou descolorir a roupa, diminuindo a durabilidade da vestimenta.

"Não se deve usar perfume para roupa. Existe perfume adequado para roupa, para tecido, que se chama 'água perfumada para tecidos'", orienta a profissional. Ela acrescenta ainda que esse produto pode ser manipulado com o aroma escolhido pela pessoa em locais específicos, como perfumarias.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de oliberal.com)