O que é superfecundação heteroparental? Entenda como existem gêmeos de pais diferentes

A superfecundação heteroparental é um fenômemo raro, com cerca de 20 casos humanos registrados em todo o mundo. A condição permite que gêmeos sejam filhos de pais diferentes. Em nova trama estrelada por Juliana Paes e Vladimir Brichta, “Pedaço de Mim”, a Netflix aborda a situação. No Brasil, o último caso notificado foi em 2022.

VEJA MAIS

Como acontece a superfecundação heteroparental?

A superfecundação heteroparental acontece quando uma mulher tem relações sexuais com dois homens diferentes e dois óvulos produzidos por ela são fecundados por espermatozoides distintos. Assim, os bebês que se desenvolvem a partir das fecundações carregam materiais genéticos divergentes.

O desenvolvimento dos bebês é afetado em casos de superfecundação heteroparental?

Não, a superfecundação heteroparental não afeta o desenvolvimento dos bebês.

Como saber se há superfecundação heteroparental?

Para saber se há superfecundação heteroparental é necessário realizar teste de DNA (Ácido Desoxirribonucleico) nos dois bebês gerados.

Como se formam os gêmeos univitelinos e bivitelinos?

Em um período fértil, a mulher pode produzir dois ou mais óvulos, o que permite a concepção de gêmeos.

Em casos de gêmeos univitelinos, um óvulo fecundado por um espermatozoide se divide durante as primeiras fases da multiplicação celular do zigoto (célula-ovo que se forma após o espermatozoide fecundar o óvulo). Também conhecidos como gêmeos idênticos, eles compartilham do mesmo DNA.

Já em casos de gêmeos bivitelinos, ou fraternos, há a fecundação de dois óvulos por dois espermatozoides - consequentemente, formam-se dois zigotos. Nesse caso, os irmãos não compartilham do mesmo DNA.

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)