Marido leva videogame para maternidade e ideia inusitada viraliza

Uma escolha inusitada de um marido durante a estadia na maternidade chamou a atenção nas redes sociais e gerou uma onda de comentários. O homem levou um videogame para o quarto do hospital enquanto aguardava a recuperação da esposa e se adaptava aos primeiros dias com o recém-nascido. Durante os 13 dias de internação, ele usou o console como forma de entretenimento, enquanto a esposa se dedicava aos cuidados com o bebê.

A atitude gerou uma série de reações entre os internautas. Muitos consideraram a ideia criativa, enquanto outros a viram como um alívio cômico para uma situação intensa. Um dos comentários mais curtidos brincava: "Já vou passar a dica pro esposo aderir kkk". A escolha do marido também levantou uma discussão sobre como cada pessoa encontra formas de lidar com longos períodos em ambientes hospitalares.

A situação, ainda, levou a muitas críticas de internautas sobre a atitude do marido. Uma usuária comentou "Sinto muito por você..", outra escreveu: "Agora você tem duas crianças 🥰 parabéns"