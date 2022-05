Homem perde a memória dez minutos depois de fazer sexo com a esposa; entenda

Um homem de 66 anos perdeu a memória dez minutos depois de fazer sexo com a esposa. O relato de caso médico foi publicado no último dia 25 de maio, quarta-feira, no Official Journal of the Irish Medical Organization. O homem não conseguia lembrar dos fatos vividos nas últimas 24 horas. As informações são do Portal Metrópoles.

VEJA MAIS

Segundo o relato, o paciente notou que havia perdido a memória após olhar a data em seu celular e perceber que havia feito aniversário de casamento no dia anterior. Ao questionar a esposa, a mulher contou que haviam comemorado a data em família. Por não lembrar da festa e dos momentos antes do contato íntimo, o homem resolveu ir ao hospital.

Após o exame médico, o homem foi diagnosticado com amnésia global transitória, condição que ocorre de maneira repentina e pode durar até 24 horas. Normalmente, a amnésia retroage espontaneamente, mas podem haver recorrências. A condição costuma afetar homens entre 50 e 70 anos.

Suas causas não foram definidas pela ciência, mas estão associadas a esforço físico, banhos de imersão, estresse e o sexo. O mesmo homem já havia passado por uma situação parecida sete anos antes.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)