Fim do 'mandar foguinho'? Função do Tinder pode chegar ao Instagram em breve; conheça!

O Instagram deve aderir a uma função do Tinder em breve, segundo o desenvolvedor independente Alessandro Paluzzi. A plataforma de rede social da Meta, que já conta com recurso de Like nos Stories, pode ter com uma nova ferramenta: o Super Like. O meio de interação é utilizado no Tinder para demonstrar um interesse maior no flerte.

Sendo a terceira plataforma de rede social mais utilizada pelos brasileiros em 2023, conforme dados da We Are Social, o Instagram possui funções existentes em outros aplicativos: os Stories foram inspirados no Snapchat, os Reels vieram do TikTok e o Threads é semelhante ao X (Twitter). Portanto, utilizar ferramentas “copiadas” de outros aplicativos não é novidade para os usuários.

A possível novidade foi compartilhada por Alessandro Paluzzi em seu perfil no X (Twitter). O desenvolvedor independente publicou um print da função. “Instagram está trabalhando em Super Like para Stories. Você pode enviar apenas um a cada 24 horas”, escreveu.

“Segure o botão nos Stories para enviar um Super Like”, diz a notificação, logo abaixo de um coração amarelo. A cor do ícone também chama a atenção, visto que o Like tradicional é com um coração vermelho. Não há informações oficiais sobre o recurso.

O que é Super Like?

Ferramenta do Tinder, o Super Like é utilizado para demonstrar interesse por uma pessoa com quem se deseja relacionar. “Quando uma curtida não for o bastante, mande um Super Like”, diz o site oficial do aplicativo. Caso haja curtida recíproca, ocorre um “match”.

O Tinder possui mais de 10 milhões de usuários no Brasil (Freepik)

No app de relacionamentos, o Super Like é feito quando o usuário clica na estrela azul que aparece na tela. A função é paga e está disponível para compra em diferentes pacotes. Para adquirir, basta ir nas configurações do Tinder. Assinantes do Tinder Gold e Platinum possuem acesso grátis semanais.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)