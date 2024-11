Menina cai em cima do próprio bolo de aniversário e vídeo viraliza; assista

Laura Liz Limede é uma modelo mirim de 5 anos, do Rio de Janeiro, que ganhou as redes sociais ao ter um de seus vídeos viralizados por uma cena que dividiu opiniões dos internautas no dia do seu aniversário. Enquanto todos cantavam parabéns, ela foi tentar assoprar as velas, mas acabou se apoiando na mesa do bolo e foi junto com ele para o chão. A menina caiu com o rosto em cima do bolo, temático da novela "A Dona", da Televisa, e ficou toda suja.

Veja o vídeo:

VEJA MAIS

[[(standard.Article) 'Cogumelo' nasce em lugar inusitado para surpresa de internauta]]

A cena arrancou risos de alguns internautas, que comentaram na publicação da vídeo do TikTok. Por outro lado, algumas pessoas não acharam a cena engraçada. "Coitadinha", disse uma pessoa.

Além disso, nos comentários da publicação, muitas pessoas concordaram e disseram que "era tão óbvio", já que a mesa do bolo não tinha suporte suficiente para a criança se apoiar. "Só olhar o estilo da mesa, nem deveria ter pregado direito na madeira", comentou uma internauta.

Outras pessoas falaram sobre a decoração da festa de aniversário da pequena Laura: "Meu deus o tema de 'A Dona' [risos] Eu amei, viva as novelas mexicanas", disse uma pessoa nos comentários. Em referência à novela mexicana, uma pessoa comentou: "Foi a Ivana que sabotou o aniversário do filho da Valentina e do José Miguel".

(Rafael Lédo estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)