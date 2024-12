Conheça ‘Mocha Mousse’, a cor de 2025 eleita pela Pantone

A Pantone, empresa autoridade em coloração, elegeu a cor de 2025 nessa quinta-feira (5). Em publicação no Instagram, a marca compartilhou detalhes sobre a Mocha Mousse, uma tonalidade de marrom caracterizada como suave, rica e acolhedora. Atuante no mercado desde 1963, a Pantone passou a definir a cor do ano em 2000.

“Um marrom suave que transporta nossos sentidos para o prazer e a delícia que a inspiraram como a escolha da Pantone Cor do Ano 2025”, definiu a marca. Segundo a empresa, a cor sugere as qualidades do cacau, chocolate e café, que respondem ao “desejo por conforto”. Outros aspectos atribuídos à cor são elegância sutil, refinamento terroso, glamour discreto e sofisticado, saboroso e beleza atemporal.

Nos comentários, internautas elogiaram a escolha da Pantone. “Uma cor elegante, neutra e de fácil combinação. Amei”, disse uma usuária. “Eu sempre disse que essa cor seria o novo preto. Tenho vários looks com esse tom! Podem apostar muito”, afirmou outra. “Amei! Achei super apropriado, uma cor que lembra o elemento terra em um tempo que precisamos ter mais o pé no chão”, analisou uma seguidora.