Como fazer velas aromáticas: veja o passo-a-passo e faça uma renda extra com a produção

Quem nunca acendeu uma vela para perfumar a casa ou para "dar luz" a tradições mais pessoais, não é mesmo? Independente do uso, as velas aromáticas são itens que agradam a quase todo mundo, muito ainda por conta da sensação relaxante e do cheirinho delicioso, sendo esta também uma maneira fácil e agradável de incorporar a aromaterapia no dia a dia.

O melhor de tudo é que dá para fazê-las em casa, com materiais simples e acessíveis, tanto pelos valores baixos, quanto pela facilidade de encontrá-los em lojas de todo o país. O grande truque nas produções está nos aromas a serem usados, desde os mais doces até os amadeirados e cítricos. É possível ainda escolher os formatos e tamanhos de acordo com o desejo, além de formas diferentes, como rosas, corações e muitas outras.

Como fazer velas aromáticas

Possuir as ferramentas e os itens necessários para a fabricação é o primordial, afinal, todos os itens são importantes para que tudo saia de acordo com o esperado. Mas, não se preocupe! Todos os itens são facilmente encontrados e o melhor: por preços acessíveis!

No geral, os itens necessários são:

Parafina

Pavios parafinados

Panelas de vidro ou esmaltadas

Colher de pau

Moldes

Fita adesiva

Termômetro de cozinha

Palitos de churrasco

Escolha o recipiente da vela aromática

Depois de separar os ingredientes, o próximo passo é encontrar os recipientes com os formatos desejados para as velas.

Potinhos de vidro em formatos cilíndricos são os mais clássicos. Os que possuem tampa podem ajudar a preservar o aroma por muito mais tempo. Outra opção legal é usar moldes com formatos criativos, como corações, rosas e conchas do mar.

Determine o tamanho do pavio e quantidade de parafina

O tamanho do pavio é outro fator que necessita de atenção. Procure comprar pavios com forma achatada e mais finos, eles queimam mais lentamente. Prefira o tipo feito de fio de algodão traçado, eles proporcionam uma chama mais bonita.

Em relação a quantidade da parafina utilizada, também dependerá de qual tamanho você fará a vela. Uma boa dica é comprar parafina lentilhada ou em lascas, assim fica mais prático usar a quantidade certinha na hora do preparo das velas. Tanto a parafina como os pavios são materiais baratos e de fácil acesso.

Derreta a parafina e coloque a fragrância

A parafina precisa ser derretida em banho maria, pois são inflamáveis. A panela em contato com a parafina precisa ser de vidro ou de material esmaltado.

Assim que estiver derretida, adicione a essência, o que dá, em média, 30 ml para cada 500g de parafina.

Após o processo, personalize como desejar: com flores, raspas de laranja.. deixe a criatividade agir!

Prepare o recipiente e coloque a cera

Inicialmente, aqueça o recipiente. Essa etapa é super importante pois, se o recipiente estiver frio, a vela pode danificar. Posicione o pavio no centro do recipiente e amarre-o a um palito de churrasco paralelo ao pote. Despeje o líquido dentro do receptáculo de forma cautelosa e rápida, para que a vela endureça uniformemente e sem rachaduras. É recomendado deixá-la descansar dentro do molde por 24h antes de acendê-la. Assim os elementos se misturam completamente e o risco de rachaduras é quase inexistente.

Como fazer uma renda extra com velas aromáticas?

Ganhar um dinheiro extra com as velas aromáticas é uma excelente oportunidade de negócio, pois exige baixo investimento com rápido retorno financeiro.

As velas aromáticas, com texturas, formas e cores variadas são um luxo para decoração de ambientes. As mais simples custam cerca de R$10, mas há modelos maiores e mais requintados, confeccionados com materiais de maior complexidade, que podem custar mais de R$70. Geralmente, esse tipo de vela compõe grandes eventos - como bailes de formatura, casamentos e bodas. Quando a demanda é grande, é possível faturar cerca de R$5 mil por mês.

Para isso, é preciso verificar alguns fatores:

Pesquisar preços de materiais e utensílios

Pesquisar o mercado na região

Fazer velas com aromas, formas, texturas e cores diferentes

Realizar uma boa divulgação dos produtos

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com