'BARatona'? Mulher reúne amigos para comemorar aniversário com maratona em bares

Carol Canei, uma influenciadora curitibana, teve a ideia de comemorar o aniversário de uma forma diferente com os amigos e sair do tradicional bolo e cantar parabéns. Pensando em algo fora do normal, ela reuniu o grupo para realizar uma "BARatona", em que todos foram correndo até os bares selecionados para o evento.

Ninguém podia utilizar outro meio de locomoção se não fosse os pés, mesmo com toda a chuva na cidade naquele dia. As regras para participar da "BARatona" de aniversário eram "Look de treino" e "chegar correndo nos bares".

Confira o vídeo:

Ela registrou como foi a comemoração nas redes sociais e o vídeo viralizou.

Todos estavam devidamente identificados com as placas de numeração, da mesma forma como uma corrida de rua tradicional, para vencerem a programação da festa, em que os BARatonista deveriam percorrer 15 bares da cidade, mas só possível 12, segundo a própria aniversariante.

Tentando equilibrar a vida saudável de práticas de exercício e ingerir bebida alcóolica, a comemoração foi um sucesso.

Nos comentários da publicação, uma seguidora disse: "Adorei a ideia!! Me empresta seus amigos pro meu próximo aniversário?". Outra brincou: "Não sei o que é mais difícil: ter essa quantidade de amigos ou condicionamento físico pra isso".

"Ela é rica e nem tô falando de dinheiro", disse uma pessoa em relação aos amigos que toparam embarcar nessa aventura. Uma pessoa chegou a comentar: "Haha resultado geral saiu em Kms ou litros??".

Algumas pessoas acharam que a maratona dos bares de Carol tinha alguma relação com a barata, o animal: "Mas cade a barata?". "kkkk agora entendi, eu procurando uma barata gigante achei q era fantasia sei la", disse uma pessoa que não tinha entendido o trocadilho.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)