Bacalhau não é um peixe? Saiba o que é e como reconhecer a legitimidade dessa iguaria tão apreciada

Protagonista nas ceias de diversas celebrações, em especial as de fim de ano, o bacalhau é uma das iguarias mais apreciadas quando se tratam de pratos sofisticados e saborosos. Mas, afinal, o que é o bacalhau e por que costuma ter uma alta procura mesmo com preços elevados, quando comparado a outros alimentos? Confira curiosidades e como identificar o verdadeiro bacalhau para saborear nas festas de fim de ano.

Bacalhau não é uma espécie de peixe

Bacalhau é o nome dado ao processo de salga e secura de peixes específicos. Segundo a legislação brasileira que regulamenta a venda e o consumo de bacalhau e outros peixes salgados, só é considerado bacalhau o processo de salga das espécies de peixe chamadas Gadus morhua (o famoso bacalhau do porto), Gadus macrocephalus e o Gadus ogac.

Outras espécies de peixes salgados podem ser comecializadas com um preço "mais em conta", desde que sejam anunciadas e identificadas como peixes salgados secos, como se fossem "bacalhaus de segunda". Nesta categoria, os mais comuns são das espécies: Ling, Zarbo e Saithe.

Portanto, é isso mesmo: bacalhau não é um peixe!

Qual é o "bacalhau de primeira"?

O legítimo bacalhau é a salga e secura do peixe Gadus Morhua, o famoso bacalhau do porto. É considerado o mais nobre, maior, mais largo e com postas mais altas.

Gadus Morhua Gadus Morhua

Possui cor que lembra o marrom, de tom uniforme quando salgado e seco; quando cozido, desfaz-se facilmente em macias lascas de sabor inconfundível. É o bacalhau recomendado no preparo de pratos da cozinha internacional.

Existe outro tipo de bacalhau de qualidade?

O Gadus Macrocephalus é uma espécie bem semelhante ao Gadus Morhua. Conhecido como Bacalhau do Pacífico, o peixe é comercializado há cerca de 10 anos no Brasil.

Entretanto, quanto ao preparo, não se desmancha em lascas e é mais fibroso, além de oferecer um sabor um pouco menos marcante.

Ele pode ser encontrado em alguns lugares vendido como Legítimo Porto, devido à semelhança, mas as diferenças morfológicas são sutis, e estão principalmente no rabo e barbatanas: se tiver uma espécie de bordado branco nas extremidades, é Macrocephalus. Outra forma é pela coloração: essa espécie é bem mais clara (quase branca) que o Legítimo Porto.

Como identificar o bacalhau legítimo?

O modo mais fácil de identificar se um peixe é realmente um bacalhau, é identificando os traços caracteríticos da espécie. O bacalhau do porto tem coloração parda e uma linha lateral evidente, além de uma cauda com coloração escurecida.

O de "segunda" possui coloração mais acinzentada, mesmo que contenha a linha lateral semelhante ao Gadus Morhua.

Como identificar os Ling, Zarbo e Saithe?

O Saithe possui musculatura mais escura e sabor mais forte. Muito mais barato que o bacalhau, é o tipo mais importado atualmente. É utilizado para bolinhos, saladas e ensopados, porque quando cozido sua carne desfia com facilidade.

O Ling é bem claro e mais estreito que os demais. Tem um bom corte e é muito apreciado no Brasil. Sua carne é clara e bonita, por isso atrai muitos compradores.

Já o Zarbo é o mais popular e os peixes são menores que os demais tipos. Também é muito apreciado no preparo de bolinhos, pratos desfiados e sopas.

Lembrando que essas três espécies não podem ser vendidas como bacalhau, uma vez que são consideradas peixes salgados.

Qual o preço do bacalhau?

Em média, atualmente, o valor dos bacalhaus variam de acordo com a espécie de peixe utilizado no processo de salga e cura.

O quilograma do bacalhau do porto (Gadus Morhua) está custando cerca de R$265. Já o Gadus Macrocephalus tem média de preço de R$175.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com