Aniversário de 84 anos de paraense com tema da novela 'Pantanal' viraliza nas redes sociais; confira

A segunda versão da novela Pantanal está reunindo público de todas as gerações. São jovens assistindo a segunda versão da novela e também tem aqueles que viram a primeira versão e estão acompanhando novamente a novela de sucesso. José Raimundo da Conceição, conhecido do José Cícero, completou 84 anos no dia 20 de maio e teve como tema de aniversário a trama originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa.

VEJA MAIS

José Cícero mora em Xinguara, no interior do Pará, e viralizou nas redes sociais após uma foto do bolo de seu aniversário ter sido compartilhada pela sua neta, Larissa Castro Santos, de 21 anos. Na publicação, ela diz “eu estou chorando com esse bolo do meu avô novelereiro”. Confira:

Em entrevista para o GShow, a neta de José Cícero explicou que ajudou a montar o bolo porque percebeu que os dois estavam sempre falando sobre a novela. O senhor de 84 anos explica que viu a original, e que achava boa também. “Assisto todos os dias com a minha ‘véia’ até pegar no sono”, conta.

“A novela mostra muitas coisas bonitas, como a lida com o boi e rio, e a Juma Marruá é quem eu mais gosto”, disse José.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)