Xuxa fecha contrato com emissora argentina para 2027

Apresentadora retorna à Telefe após 33 anos; canal ainda não informou qual será o projeto nem confirmou a produção de um novo programa

Xuxa retorna à TV argentina após 33 anos e é anunciada pela Telefe ( Foto: Reprodução Instagram / @morivafilmes )

Xuxa Meneghel foi anunciada como artista exclusiva da Telefe, emissora de televisão argentina, a partir de 2027. A novidade marca o retorno da apresentadora ao canal após 33 anos. O anúncio foi exibido no sábado (28), durante o intervalo da transmissão da final da Copa Libertadores, disputada entre Palmeiras e Estudiantes.

Na chamada, um apresentador anunciou a novidade diretamente da cabine da transmissão: “Atenção, tripulação! A nave da Xuxa tem um novo destino, a Telefe”.

O vídeo mostra uma nave com a letra X cruzando pontos turísticos de Buenos Aires até chegar ao prédio da emissora. A peça é acompanhada por “Luna de cristal”, versão em espanhol da música “Lua de cristal”. Ao final, a silhueta da apresentadora aparece ao lado das inscrições “Xuxa Argentina 2027” e “Artista exclusiva”.

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Xuxa compartilhou o vídeo nas redes sociais. Até o momento, a Telefe não divulgou detalhes sobre o projeto. Também não há confirmação de que a contratação envolva um novo programa de televisão, a exibição de atrações já produzidas ou apresentações musicais no país, segundo informações publicadas pelo jornal O Globo.

Xuxa já teve programa na televisão argentina

A relação da apresentadora com a Telefe começou em junho de 1991, quando a emissora estreou o El Show de Xuxa, versão em espanhol do Xou da Xuxa. A atração teve duas temporadas no canal. A terceira e última foi exibida pelo El Trece, conhecido como Canal 13.

A passagem pela Argentina também marcou a trajetória pessoal e profissional da apresentadora. Na autobiografia Memórias, lançada em 2020, Xuxa dedicou um capítulo à relação com o país.