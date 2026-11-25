Web nota falta de interação entre Claudia Raia e Sasha na TV e recorda caso com Enzo Celulari

Em 2024, Enzo supostamente disse em conversa com amigos que João Lucas só se casou com Sasha por interesse

A não interação entre Claudia Raia e Sasha Meneghel no “Domingão com Huck” reacendeu na web as especulações sobre o afastamento das famílias. A ausência de contato entre as duas durante o programa, exibido em 22 de outubro, reforçou a teoria de uma suposta desavença.

O ponto central da suposta briga seria um comentário feito por Enzo Celulari em 2024. O filho da atriz teria dito a amigos que João Lucas, marido de Sasha, teria se casado por interesse.

A fala de Enzo Celulari teria causado o rompimento da amizade entre ele e o casal Sasha e João Lucas, além de Bruna Marquezine. Diante da repercussão, usuários do X (antigo Twitter) resgataram a briga, citando um suposto pedido de Enzo à mãe para falar com Xuxa e apaziguar a situação.

Polêmica com nota no Dança dos Famosos

As reações sobre a participação de Claudia Raia no “Domingão” não se limitaram à questão familiar. Como jurada da “Dança dos Famosos”, a atriz atribuiu a nota 9,8 à dupla Léo Foguete e Thaís Sousa.

Essa avaliação resultou na eliminação dos participantes, gerando críticas à artista e questionamentos sobre o critério do júri artístico. Silvério Pereira, vencedor da edição de 2025 do quadro, classificou a decisão como “ridícula”.

“Ain gente, 9.8 da Claudia Raia, sendo júri artístico, pra salsa do Foguete”, escreveu Silvério nos comentários de uma postagem do apresentador Jhonny Faria. Com a eliminação de Léo Foguete, o top 5 da competição é formado pelos seguintes artistas: