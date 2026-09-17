Workshop Escrita de Dramaturgia para a Dança é ministrado em Belém de quinta a sábado

O Workshop Escrita de Dramaturgia para a Dança, coordenado pelas Msc. Paola Pinheiro e Msc. Yasmin Ramos, ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de setembro. O evento propõe um espaço de experimentação, reflexão e criação voltado à compreensão da dramaturgia como ferramenta para construção de sentidos e narrativas cênicas a partir da dança.

A iniciativa integra a ação “Escritas em Companhia”, do projeto “Partilhas em Companhia”, da Cia. Moderno de Dança, realizado com fomento da Fundação Nacional de Artes (Funarte), entidade vinculada ao Ministério da Cultura do Governo Federal.

Abordagem da Dramaturgia na Dança

Ao longo dos encontros, serão abordados conceitos fundamentais da dramaturgia, suas transformações históricas e diferentes possibilidades de organização da escrita para a cena. A iniciativa terá atenção especial às especificidades da linguagem da dança.

Conceitos Essenciais da Dramaturgia

A partir de referências da dramaturgia teatral moderna e contemporânea, e de exemplos de obras de dança, serão explorados elementos essenciais. Entre eles, destacam-se enredo, personagens ou figuras cênicas, conflito, desejo, transformação, tempo, espaço e título.

A reflexão focará em como esses aspectos podem contribuir para a elaboração de uma dramaturgia específica para a dança.

Prática e Desenvolvimento Criativo

O workshop contará também com exercícios práticos de escrita dramatúrgica. Os participantes serão convidados a desenvolver ideias, histórias e estruturas para seus próprios textos.

Serão apresentadas diferentes possibilidades de criação, como a dramaturgia colaborativa, a dramaturgia solo e a dramaturgia da memória. O processo valoriza as experiências, referências e perspectivas individuais dos envolvidos.

Ao final do processo, a expectativa é que cada participante tenha desenvolvido uma primeira proposta ou esboço dramatúrgico para a dança. Isso visa ampliar suas possibilidades de criação e promover a compreensão da escrita como um instrumento de elaboração poética e narrativa para a cena.

Detalhes e Público-Alvo do Evento

A coordenação do Workshop Escrita de Dramaturgia para a Dança fica a cargo de:

Msc. Paola Pinheiro

Msc. Yasmin Ramos

O público-alvo inclui:

Artistas

Estudantes

Pesquisadores

Professores

Demais interessados nas relações entre dramaturgia, dança e processos de criação cênica

Confira a programação:

17 e 18 de setembro | 19h às 22h

19 de setembro | 9h às 13h