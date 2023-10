Wanessa Camargo faz show em festival com look usado há 17 anos

A cantora Wanessa Camargo participou do Festival Replay, que acontece no Rio de Janeiro, neste sábado (28), e buscou referência em sua roupa de apresentações antigas. O festival conta com a participação de artistas que fizeram sucesso nos anos 2000.

Wanessa buscou referência de 2006, mais especificamente da "W in Tour... Era Uma Vez", sua quarta turnê solo. Na ocasião, um dos figurinos era um vestido curtinho, com saia de tule cor-de-rosa.

E o namorado Dado Dolabella, que estrelou alguns clipes de Wanessa na época, conferiu o show nos bastidores.