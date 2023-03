Tom Sizemore, ator de 'O Resgate do Soldado Ryan', morre aos 61 anos

O ator Tom Sizemore, famoso pelo filme "O Resgate do Soldado Ryan", morreu ontem (3) aos 61 anos. Ele estava em coma desde o dia 18 de fevereiro na unidade de terapia intensiva de um hospital em Los Angeles, quando sofreu um aneurisma cerebral.

O anúncio da morte foi feito pelo representante do artista. "É com grande tristeza que tenho que anunciar que o ator Thomas Edward Sizemore faleceu pacificamente durante o sono hoje no Hospital St. Joseph. Seu irmão Paul e os gêmeos Jayden e Jagger (17) estavam ao seu lado", disse Charles Lago em comunicado à imprensa.

No dia 28 de fevereiro, o porta-voz divulgou uma carta em que os familiares de Sizemore diziam que segundo o diagnóstico da equipe médica, "não havia mais esperança" de que o ator restabelecesse a saúde.

Tom Sizemore nasceu em Detroit em 1961 e virou queridinho de Hollywood para interpretar papéis de filmes de guerra e ação nas décadas de 1990 e 2000. Além do clássico "O Resgate do Soldado Ryan", longa protagonizado por Tom Hanks, o ator também atuou em "Nascido em 4 de Julho", "Fogo contra Fogo" e "Falcão Negro em Perigo".

Ao longo da vida, ele se envolveu em denúncias de assédio e foi condenado a três meses de prisão por agredir a ex-namorada em 2003. Em 2009, Sizemore foi denunciado pelo mesmo crime. Em 2016, foi novamente preso por agressão à outra companheira. No ano seguinte, Tom foi acusado de abusar de uma atriz de 11 anos durante as gravações de "Mente Perigosa", filme de 2005.