A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (27/11), às 15h25, o filme "A Chefinha", dirigido por Tina Gordon Chism e interpretado por Issa Rae, Justin Hartley, Marsai Martin, Rachel Dretch, Regina Hall e Tone Bell. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme “A Chefinha” ?
A importante magnata da tecnologia Jordan Sanders (Regina Hall) acorda, de repente, em seu corpo de 13 anos (Marsai Martin). A surpresa acontece justamente antes de uma apresentação importante no trabalho e para lidar com a situação ela vai ter que confiar em April (Issa Rae), sua assistente, a única que sabe que ela está presa no seu corpo de adolescente.
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Informações do filme “A Chefinha”
Título original: Little
Classificação: 12 anos
Duração: 1h49min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: comédia
Lançamento: 2019
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)