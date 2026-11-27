Paraense cita Atala, ausência do pai e segura emoção em saída Chef de Alto Nível

Primeiro a entregar o avental na fase individual, Anderson Sousa evita lágrimas na saída do programa, destaca papel do mentor e lembra origem no Pará

Oitavo eliminado do Chef de Alto Nível, Anderson Sousa segura a emoção na despedida, agradece às orientações do mentor Alex Atala e relembra criação pela mãe e pela avó ( Foto: Globo/Reprodução )

O paraense Anderson Sousa (@chefandersonsousa) é o oitavo eliminado do reality show Chef de Alto Nível. No episódio exibido nesta quinta-feira (26), o cozinheiro e criador de conteúdo da internet, que integrava o Time Atala, encerrou sua participação na disputa após enfrentar três provas consecutivas com regras próprias. Com o resultado, o representante do Pará foi o primeiro competidor a entregar o avental na fase individual do programa.

Na primeira prova do episódio, Anderson preparou um atum na frigideira acompanhado de molho de chucrute e maxixe. Embora os jurados tenham destacado o avanço do participante ao longo da temporada, apontaram falhas na execução da receita. Na segunda etapa, o crudo de salmão com repolho não agradou aos mentores, que questionaram as combinações de ingredientes selecionadas para o prato.

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Na etapa final, o cozinheiro serviu um peixe atolado com mandioca e cenouras glaceadas com urucum. Os avaliadores indicaram falta de sal no preparo, enquanto o chef Alex Atala ressaltou o progresso do competidor no programa, mas apontou excesso de pimenta-do-reino na finalização.

Discurso de despedida

Ao deixar a cozinha da competição, Anderson evitou chorar, afirmou que "hoje não é dia de chorar" e comentou ter sido o participante que mais chorou ao longo da edição, optando por sair com a cabeça erguida.

Em seu pronunciamento, o cozinheiro falou sobre sua origem e sua família. Ele relatou ter crescido sem a presença de pai nem de avô, sendo criado pela mãe e pela avó, a quem citou como referência paterna. Pai de nove filhos, declarou que "quem perdeu foi meu pai" por não ter acompanhado sua trajetória.

Anderson também destacou a relação construída com o mentor Alex Atala durante o programa, observando que nunca teve um pai para lhe chamar a atenção na infância e que vivenciou essa orientação ao lado do chef. Ao encerrar sua passagem pelo reality, definiu a experiência como a realização de um sonho, e não como derrota, afirmando que deixa a disputa com sentimento de dever cumprido e que repetiria a participação.

O discurso ganhou as redes sociais com relatos de internautas declarando emoção na despedida. Além disso, Atala também se emocionou.

Em uma publicação nas redes sociais, um perfil compartilhou: "Hoje @chefandersonsousa se despediu do Chef de Alto Nível, quem se emocionou com o discurso dele? 😢"

O paraense respondeu nos comentários: "É verdade, cresci sem a presença de um pai ou de um avô. Mas tive duas mulheres extraordinárias na minha vida. Minha avó foi a minha referência paterna, e minha mãe, a grande mulher da minha vida. Foram elas que me ensinaram o verdadeiro significado do amor, da força e do caráter. Hoje, sou homem e pai de nove filhos, e jamais negociarei a minha essência. Não carrego rancor pelo passado. Carrego orgulho de quem me tornei, gratidão por quem me criou e amor por quem caminha comigo. E, com toda a serenidade do meu coração, digo: quem perdeu foi meu pai, que não teve a oportunidade de conhecer o filho que teve e o homem que me tornei."