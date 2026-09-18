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Grupo Tambúru lança álbum 'Mulheres Tambor' em show no Teatro Estação Gasômetro

O espetáculo reúne mais de 20 mulheres no palco, que apresentam o som de instrumentos como curimbó, maracas, marabaixo, pandeiro, agogô, caxixi e pau de chuva

O Liberal
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O Grupo Feminino de Percussão Tambúru lança o álbum “Mulheres Tambor” em show no domingo, 20 de setembro de 2026, às 19h, no Teatro Estação Gasômetro (Carla Barroso)

O Grupo Feminino de Percussão Tambúru lança o álbum “Mulheres Tambor” em show no domingo, 20 de setembro de 2026, às 19h, no Teatro Estação Gasômetro, localizado no Parque da Residência.

O espetáculo reúne mais de 20 mulheres no palco, que apresentam o som de instrumentos como curimbó, maracas, marabaixo, pandeiro, agogô, caxixi e pau de chuva. O evento contará com as musicistas convidadas Ander Figueiredo (trompete), Inesita (contrabaixo) e Melina Fôro (violão), além das participações especiais de José Maria Bezerra e Juliana Silva. A direção musical é do músico e pesquisador Rafael Barros.

Vivência e Empoderamento Feminino

Formado em 2022, o Grupo Feminino de Percussão Tambúru nasceu durante a pandemia. Para a professora Liliane Garcia, integrante desde o início, o tambor representa um processo de experimentação e vivências, unindo o instrumento e a mulher.

“É nesse espaço de vivência, de experimentação, de pesquisas, de diálogo com o tambor, que vamos (re)descobrindo as nossas forças, nossas energias, até mesmo nossa ancestralidade”, relata Liliane. Ela acrescenta que, para ela, “o Tambúru é o espaço no qual eu dialogo com as artes com as quais eu convivo: a literária, a cênica e a percussiva”.

Liliane destaca o empoderamento feminino proporcionado pela prática do tambor. “Nós mulheres não abrimos mão da nossa quarta-feira, que é o dia da nossa vivência, o dia do nosso ensaio principal. A quarta, para a gente, é sagrada, é esse encontro com o tambor, essa mão feminina”, explica a professora. “Esse empoderamento feminino é muito importante, ele nos motiva. O tambor é esse motor que nos fortalece a expressar as nossas verdades, as nossas forças”, completa.

Trajetória e Amizade

Soraia Melissa Failache Soares, musicista do grupo, compartilha a história inicial do projeto, que antes se chamava Amazônia Brasil. “Em cada módulo nós estudávamos dois ritmos e nos encontrávamos no Parque dos Igarapés para fazer o registro”, relata. Em 2022, as aulas se tornaram presenciais e o grupo se consolidou como exclusivamente feminino. “Aqui é uma terapia, lugar de encontro, de amizade, de troca, de amigas”, celebra Soraia.

Carmen Sílvia Rocha relembra o marco da primeira aula presencial do Tambúru. “Nós começamos na pandemia, era cada um na sua casa, a gente não sabia como nós éramos. Quando a gente veio fazer a primeira aula aqui foi bem emblemático”, afirma. Ela destaca a diversidade das integrantes, vindas de diferentes bairros, e os instrumentos que tocam, como curimbó, tambor, marabaixo, reco, pau de chuva e pandeiro. Carmen reforça que todas as músicas a serem apresentadas são autorais de Rafael Barros.

Álbum Viabilizado pela Lei Paulo Gustavo

O músico e coordenador do grupo, Rafael Barros, explica que a gravação do álbum “Mulheres Tambor” foi viabilizada pelo incentivo da Lei Paulo Gustavo. “No edital já informava a quantidade de músicas que deveriam ser gravadas, no total de cinco. Participamos do edital e fomos contemplados”, detalha Barros.

Ele acrescenta que o apoio da lei também permitiu uma vivência sobre formação de grupos de percussão, composição, pesquisa de instrumentos e ritmos, culminando na apresentação artística.

Serviço

  • Evento: Show de lançamento do álbum “Mulheres Tambor” do Grupo Feminino de Percussão Tambúru
  • Quando: Domingo, 20 de setembro de 2026
  • Hora: 19h
  • Onde: Teatro Estação Gasômetro - Parque da Residência (Travessa 03 de Maio, bairro de São Braz)
  • Ingressos: R$ 25
  • Informações: Bilheteria do Teatro ou Instagram @tambúru
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