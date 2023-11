Taís Araujo posta foto ao lado de Angela Basset, do Pantera Negra, coroada no Festival Liberatum

A atriz brasileira Taís Araújo e a atriz norte-americana Angela Basset, a Rainha Ramonda de Pantera Negra, foram coroadas ontem, 3, na prévia do evento Festival Liberatum, que correu na sede do bloco Ilê Aiyê, primeiro bloco Afro do Brasil. Viola Davis também está no Brasil para o evento.

Taís Araújo e Angela Basset, de Pantera Negra, foram coroadas na sede do bloco Ilê Aiyê no pré-evento do Festival Liberatum. A coroação simbólica celebra a contribuição da cultura africana para o Ocidente. As duas receberam um turbante das mãos da diretora e estilista Dete Lima. Além das atrizes, o evento reuniu Luana Xavier, a cantora Majur e o influenciador Hugo Gloss.

Taís Araújo publicou o registro ao lado de Angela no Instagram e escreveu: “Um dia pra jamais esquecer! Muito obrigada, Salvador. Muito obrigada, @blocoileaiye e e dona @detelimma por me dar a honra de ser vestida por você. @im.angelabassett , you’re amazing! Que boas vindas hein, @liberatum”, disse na legenda. Confira a postagem na íntegra

O jantar a noite era apenas para convidados, e teve o Prêmio e gala de honra cultural Liberatum para Alcione, a grande homenageada da noite. O Festival Liberatum acontece até segunda-feira, 6, em Salvador, na Bahia e a programação inclui talk, masterclass e shows.

A primeira edição do Festival Liberatum Brasil acontece em Salvador, entre os dias 3 e 6 de novembro, com uma programação principal no Centro de Convenções. Mas o Festival já ocorre desde 2001 e tem o objetivo reunir e celebrar os ícones de projeção internacional, com foco na defesa e liberdade de expressão. O objetivo deste ano o foco são os agentes de transformação e os visionários pretos.

Para quem mora fora da Bahia ou não conseguiu ingresso, haverá uma transmissão do Festival Liberatum pelo TikTok. Confira a programação:

Programação principal

3/11 - sexta-feira

11h - Margareth Menezes e Gil Alves - Talk: "Uma vida dedicada à cultura"

15h - Viola Davis, Melanie Clark, Taís Araújo e Julius Tennon - Talk: Contos da Afrodiáspora

16h30 - IZA, Alton Mason, Hisan Silva e Pedro Batalha - Talk: Redesenhando a Cultura Preta no Imaginário Popular

20h - Evento para convidados - Prêmio e gala de honra cultural Liberatum para Alcione - Restaurante Amado - com performances de Luedji Luna e Majur

4/11 - sábado

16h - Masterclass Ground Zero e Practum - Candyal Gueto Square

17h45 - Talk: Liberatum Cultural Pioner Award - Angela Basset - Centro de Convenções

5/11 - domingo

17h - Show na Praça Cayru com: Lazzo Matumbi, Ground Zero Blues Club, Ilê Aiyê, Luedji Luna e Psirico

6/11 - segunda-feira

15h - Wole Soyinka - Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira (Muncab) - Talk: A consciência do escritor.