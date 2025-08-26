Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sting está sendo processado por ex-integrantes do The Police por royalties não pagos

Estadão Conteúdo

O ex-vocalista do The Police, Sting, está sendo processado por Andy Summers e Stewart Copeland, com quem trabalhou na banda, por royalties não pagos.

Segundo a People, o Tribunal Superior de Londres anunciou, nesta segunda-feira, 25, que a disputa judicial é sobre "contratos e acordos comerciais gerais". Sting e sua empresa, a Magnetic Publishing Limited, são listados como réus no processo.

A revista aponta que Sting ganha cerca de 500 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 4 milhões) anualmente pela música Every Breath You Take, que é o maior sucesso da banda. Nenhum dos outros integrantes da banda receberia direitos autorais e créditos de composição da música.

Uma fonte explicou ao portal The Sun que a disputa vem ocorrendo "faz um bom tempo". Os advogados, segundo a fonte disse à publicação, tentaram chegar a um acordo por fora do tribunal diversas vezes, mas chegaram a um impasse.

"Andy e Stewart decidiram que não havia mais alternativas fora a corte, então 'apertaram o botão'. Eles disseram que Sting os deve milhões em royalties perdidos", disse a fonte.

The Police foi uma banda de rock britânica nascida em 1977, em Londres. Além de Every Breath You Take, é conhecida por sucessos como Roxanne e Message in a Bottle. O grupo ficou em atividade até 2008.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA

THE POLICE

STING

PROCESSO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROJETO

Carimbó na Orla chega a Salvaterra com o Grupo Folclórico Paracauari

A Orla da Praia Grande vai virar um grande palco para a apresentação do Grupo Folclórico Paracauari

25.08.25 20h47

SAÚDE

Modelo é hospitalizada após posar de biquíni na neve

Karol Rosalin queria participar de uma trend mundial

25.08.25 19h02

REALITY

'Estrela da Casa' estreia com dois paraenses no elenco e disputa por imunidade; entenda

Nirah e Daniel Sobral iniciam jornada dentro do reality

25.08.25 18h01

QUE TAL?

Dado Dolabella se pronuncia sobre briga com Luan Pereira e diz que apenas tentou ‘proteger’ ex

O ator está sendo acusado de ter empurrado Luan Pereira após vê-lo dançar com Wanessa Camargo

25.08.25 9h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura do Marajó, aos 71 anos

Paciente oncológico, o mestre paraense foi um dos autores do samba-enredo vice-campeão à Marquês de Sapucaí

26.08.25 7h28

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

TRISTEZA

Helder Barbalho lamenta morte do mestre Damasceno e decreta luto oficial

O ícone da música paraense morreu nesta terça-feira (26/8), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal

26.08.25 8h37

CULTURA

Parlamentares e autoridades políticas lamentam morte do mestre Damasceno

O músico morreu nesta terça-feira (26/8), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal

26.08.25 9h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda