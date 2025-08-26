Sting está sendo processado por ex-integrantes do The Police por royalties não pagos

O ex-vocalista do The Police, Sting, está sendo processado por Andy Summers e Stewart Copeland, com quem trabalhou na banda, por royalties não pagos.

Segundo a People, o Tribunal Superior de Londres anunciou, nesta segunda-feira, 25, que a disputa judicial é sobre "contratos e acordos comerciais gerais". Sting e sua empresa, a Magnetic Publishing Limited, são listados como réus no processo.

A revista aponta que Sting ganha cerca de 500 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 4 milhões) anualmente pela música Every Breath You Take, que é o maior sucesso da banda. Nenhum dos outros integrantes da banda receberia direitos autorais e créditos de composição da música.

Uma fonte explicou ao portal The Sun que a disputa vem ocorrendo "faz um bom tempo". Os advogados, segundo a fonte disse à publicação, tentaram chegar a um acordo por fora do tribunal diversas vezes, mas chegaram a um impasse.

"Andy e Stewart decidiram que não havia mais alternativas fora a corte, então 'apertaram o botão'. Eles disseram que Sting os deve milhões em royalties perdidos", disse a fonte.

The Police foi uma banda de rock britânica nascida em 1977, em Londres. Além de Every Breath You Take, é conhecida por sucessos como Roxanne e Message in a Bottle. O grupo ficou em atividade até 2008.