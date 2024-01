Sophie Charlotte recebe prêmio de melhor atriz por 'Todas as Flores'

Sophie Charlotte recebeu o prêmio de melhor atriz por seu trabalho na novela "Todas as Flores", onde interpretou a deficiente visual Maíra. A honraria foi concedida pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), que divulgou os ganhadores do prêmio homônimo nesta segunda-feira (29).

Na categoria Novela, o prêmio ficou com "Vai na Fé", escrita por Rosane Svartman. O destaque como melhor ator foi Milhem Cortaz, por seu trabalho na série Os Outros, da Globoplay, que também recebeu o prêmio de Melhor Série de Ficção.

Outra produção da Globoplay que ganhou destaque foi “Vale o Escrito”, uma série documental que mostrou o mundo dos bicheiros no Rio de Janeiro.

O prêmio de Atriz Revelação foi para Alice Carvalho pela série "Cangaço Novo", do Prime Video. Já na categoria Variedades, o vencedor do prêmio foi o programa "Avisa Lá Que Eu Vou", do canal GNT.