São João 2026 de Canaã dos Carajás tem programação divulgada; veja detalhes

A Prefeitura de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, divulgou a programação oficial do São João 2026. O evento, considerado um dos principais festejos juninos da região, contará com atrações nacionais do forró e do piseiro, além de competições de quadrilhas.

Entre os artistas confirmados estão Mastruz com Leite, Michele Andrade, Kadu Martins e a dupla Iguinho & Lulinha. Os shows serão realizados no Parque de Eventos Mayko Goulart, espaço que tradicionalmente recebe as grandes programações culturais promovidas no município.

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A agenda musical será aberta no dia 3 de julho com o cantor Kadu Martins. No dia seguinte, quem sobe ao palco é Michele Andrade, um dos nomes em ascensão no cenário do forró.

Já na semana seguinte, a banda Mastruz com Leite, referência do forró nordestino e dona de sucessos que marcaram gerações, será a atração principal da noite de 10 de julho. Encerrando a programação de shows, a dupla Iguinho & Lulinha se apresenta no dia 11 de julho.

A proposta da organização é reunir diferentes estilos ligados ao universo das festas juninas, proporcionando ao público noites de muita música e dança.

Além dos shows, o São João de Canaã dos Carajás terá concursos de quadrilhas em categorias intermunicipal, estadual e nacional.

As disputas devem reunir dezenas de grupos juninos, fortalecendo a cultura popular e ampliando a circulação de visitantes no município durante o período festivo. A expectativa é de que quadrilheiros, brincantes e representantes de coletivos culturais participem da programação ao longo dos dias de evento.

Confira a programação

3 de julho

Kadu Martins

4 de julho

Michele Andrade

10 de julho

Mastruz com Leite

11 de julho

Iguinho & Lulinha