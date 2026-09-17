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Sandy participa do 'Saia Justa' e revela desejo de ganhar uma vaga fixa no elenco do programa

Entre os temas abordados na conversa, Sandy também comentou sobre sua decisão de manter o filho Theo no anonimato

Estadão Conteúdo
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Sandy, no 'Saia Justa' (Reprodução / GNT)

A cantora Sandy foi uma das convidadas do Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira, 16, e em tom bem-humorado, revelou que há anos sonha em participar do programa e que gostaria de ganhar uma vaga fixa no sofá.

"Eu amo o programa. Desde que começou, eu me perguntava quando eu estaria nesse sofá. Queria fazer parte do elenco, quero muito. Eu amo! É a primeira vez aqui, na minha vida toda."

Entre os temas abordados na conversa, Sandy também comentou sobre sua decisão de manter o filho Theo no anonimato. Segundo a cantora, ela sofreu muita pressão para manter a escolha, mas, em comum acordo com Lucas Lima, decidiu permanecer firme na decisão.

"É muito hate, é muita crítica e é muita pressão. Você tem a sua carreira, que cuidou com tanto zelo a vida inteira, e fala: Putz, agora estou me queimando, fazendo mal para a minha imagem por causa de uma decisão que é tão pessoal e deveria ser só nossa", comentou.

"Todo mundo queria opinar, todo mundo queria cobrar. Aí você fala: Pô, vou colocar minha carreira em risco por causa disso?. Eu sustentei esse não. Graças a Deus, o Lucas também sustentou. Somos alinhados até hoje, mesmo separados", continuou.

Sandy revelou que Theo vive uma vida normal no interior de São Paulo: frequenta espaços públicos e sai com os amigos sem ser reconhecido quando não está junto com ela. "Se está comigo, as pessoas sabem que é meu filho. Se alguém tira uma foto, eu só peço para não postar."

Rivalidade com Wanessa Camargo

A cantora também comentou sobre a rivalidade que o público e a imprensa criaram entre ela e Wanessa Camargo. Sandy disse que as duas sempre tiveram uma boa relação, impulsionada pela amizade entre Xororó e Zezé Di Camargo, mas viu essa convivência ser ofuscada pelas comparações.

"Quando eu tinha uns 17 anos, surgiu a Wanessa Camargo e, aos olhos das pessoas, viam como se ela tivesse um comportamento oposto ao meu. Então saíam muitas matérias, capas de revista, e exploraram muito esses rótulos", recordou. "Foi muito triste isso, porque a gente se encontrava nos bastidores. Nossos pais são colegas da mesma área musical. A gente se dava bem, tinha um carinho. E depois, quando crescemos, veio tudo isso de fora para dentro e durou anos."

A segunda temporada de Nesse Canto Eu Conto

A cantora também falou sobre a segunda temporada de Nesse Canto Eu Conto, seu programa exibido pelo Multishow. Sandy comentou que o projeto despertou nela uma nova paixão profissional.

"É um projeto que me deixa feliz, muito realizada. A primeira temporada já foi incrível e saí de lá sem saber se ia ter mais. Nossas convidadas trouxeram uma luz para o programa. Espero que dure muito, que tenha muitas temporadas", confessou.

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