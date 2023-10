Romulo Arantes Neto compartilha fotos de viagem para o Chile com Mari Saad

Romulo Arantes Neto compartilhou com seus seguidores, fotos da viagem que fez para o Chile com Mari Saad. O ator e a influenciadora e empresária ficaram no país por quatro dias e decidiram compartilhar os cliques em suas redes sociais. O casal anunciou noivado em setembro.

Segundo a legenda da postagem do ator, "4 dias explorando um pouco do Chile 🇨🇱 com a minha melhor companhia. Obrigado Papai do céu por tantas bençãos. Agora já de volta em casa, colocando todos os meus objetivos e compromissos em dia. Acredita, visualiza, faz por onde que dá certo!", escreveu.

Durante a passagem por Santiago, capital do Chile, Romulo decidiu fazer uma mudança no visual. O ator parou em uma barbearia local e pediu para rasparem os seus longos cabelos.