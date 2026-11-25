O biólogo e apresentador Richard Rasmussen se pronunciou após notícias de que teria sofrido uma overdose de Mounjaro e sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em vídeo publicado nas redes sociais, ele negou que tenha passado por esse tipo de internação e explicou o que aconteceu após aplicar duas doses do medicamento em um intervalo de apenas dois dias.
A história ganhou repercussão depois da participação de Rasmussen no programa Isso Não é Um Talk Show, da Jovem Pan. Na entrevista, ele contou que esqueceu que já havia aplicado uma dose de 10 mg e acabou utilizando outra dois dias depois.
Segundo o biólogo, a aplicação repetida provocou uma forte constipação intestinal. Ele ficou dois dias sem conseguir evacuar e procurou atendimento médico em um hospital de São Paulo.
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O que aconteceu com Richard Rasmussen?
Durante o relato, o apresentador explicou que já estava utilizando a dose de 10 mg do medicamento e que acabou repetindo a aplicação por esquecimento.
"Eu tô no nível 10 já. Tá no pico, eu tô no pico de tudo. Aí eu esqueci que tomei uma caneta e dois dias depois tomei outra", relatou.
No hospital, Rasmussen passou por um exame de raio-X, que identificou um acúmulo de fezes. Foi necessário realizar um procedimento para ajudar a regularizar a situação.
Ao comentar a repercussão do caso, ele negou os rumores de internação na UTI e afirmou que está bem.
"Estou bem e não tenho ideia de como chegamos nessa história de UTI, de overdose", esclareceu.
Quais são os riscos de aplicar Mounjaro em excesso?
O Mounjaro, que tem como princípio ativo a tirzepatida, pode provocar efeitos gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia, constipação e dores abdominais.
A aplicação de uma quantidade maior do que a prescrita pode intensificar os efeitos adversos. Em situações de vômitos ou diarreia intensos, também existe risco de desidratação e problemas na função dos rins.
O medicamento deve ser utilizado conforme a prescrição e a orientação médica, respeitando as doses e os intervalos entre as aplicações.