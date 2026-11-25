Richard Rasmussen se pronuncia após suposta 'overdose de Mounjaro'

Biólogo contou que aplicou duas doses de 10 mg do medicamento em um intervalo de dois dias após esquecer que já havia tomado a primeira

O biólogo e apresentador Richard Rasmussen se pronunciou após notícias de que teria sofrido uma overdose de Mounjaro e sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em vídeo publicado nas redes sociais, ele negou que tenha passado por esse tipo de internação e explicou o que aconteceu após aplicar duas doses do medicamento em um intervalo de apenas dois dias.

A história ganhou repercussão depois da participação de Rasmussen no programa Isso Não é Um Talk Show, da Jovem Pan. Na entrevista, ele contou que esqueceu que já havia aplicado uma dose de 10 mg e acabou utilizando outra dois dias depois.

Segundo o biólogo, a aplicação repetida provocou uma forte constipação intestinal. Ele ficou dois dias sem conseguir evacuar e procurou atendimento médico em um hospital de São Paulo.

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O que aconteceu com Richard Rasmussen?

Durante o relato, o apresentador explicou que já estava utilizando a dose de 10 mg do medicamento e que acabou repetindo a aplicação por esquecimento.

"Eu tô no nível 10 já. Tá no pico, eu tô no pico de tudo. Aí eu esqueci que tomei uma caneta e dois dias depois tomei outra", relatou.

No hospital, Rasmussen passou por um exame de raio-X, que identificou um acúmulo de fezes. Foi necessário realizar um procedimento para ajudar a regularizar a situação.

Ao comentar a repercussão do caso, ele negou os rumores de internação na UTI e afirmou que está bem.

"Estou bem e não tenho ideia de como chegamos nessa história de UTI, de overdose", esclareceu.

Quais são os riscos de aplicar Mounjaro em excesso?

O Mounjaro, que tem como princípio ativo a tirzepatida, pode provocar efeitos gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia, constipação e dores abdominais.

A aplicação de uma quantidade maior do que a prescrita pode intensificar os efeitos adversos. Em situações de vômitos ou diarreia intensos, também existe risco de desidratação e problemas na função dos rins.