Rádio Margarida leva espetáculo sobre combate ao trabalho infantil a escolas do sudeste do Pará

Todo ser vivo merece ser tratado com respeito e atenção, com foco no seu desenvolvimento, e isso vale de maneira muito especial para as crianças. Para conscientizar justamente esse público alvo sobre seus direitos diante da prática do trabalho infantil (aquele que priva as crianças da sua infância, interfere na frequência à escola e é perigoso para a integridade dessas pessoas), a ONG Rádio Margarida inicia, nesta terça-feira (9) uma turnê por escolas da região sudeste do Estasdo do Pará com o espetáculo de teatro de bonecos “O Domador e os 'Animais' Nada Abestados – Pelo Enfrentamento ao Trabalho Infantil no Estado do Pará”.

Esse trabalho tem como foco a prevenção a essa atividade nociva ao bem estar dos pequeninos e pequeninas. O projeto de arte-educação vai contar com 28 apresentações gratuitas em escolas públicas dos municípios de Marabá, Curionópolis, Tucumã e Ourilândia do Norte. A programação vai começar pela Escola Municipal Professor Eliomar Alves, no município de Curionópolis, a partir das 9h30.

A mobilização dos integrantes da ONG Rádio Margarida é focada na proteção dos direitos de crianças e adolescentes e na erradicação do trabalho infantil. Dessa forma, o espetáculo é destinado às crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Com dramaturgia original, o espetáculo promove, de forma lúdica e interativa, a conscientização sobre os direitos da infância e o combate ao trabalho indevido de crianças e adolescentes. A ação itinerante tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Fora, Domador!

Como divulga a Rádio Margarida, a peça apresenta o universo simbólico de um circo comandado por um “domador” explorador, onde animais — que representam figuras humanas em situação de vulnerabilidade — enfrentam condições análogas às de escravidão. Ao longo da trama, personagens como o leão, o pintinho e o “cãodenado” ilustram, de forma metafórica e sensível, os impactos do trabalho infantil.

A narrativa se transforma quando surgem o macaco e o burro (nada burro!), que rompem o ciclo de opressão e incentivam a ação coletiva. “Nosso objetivo é fortalecer a cultura da proteção integral, aproximando crianças e educadores dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por meio da arte e da educação popular”, como repassa a equipe da Rádio Margarida. Esses profissionais atuam há mais de 30 anos na Amazônia com projetos de arte, comunicação e direitos humanos.

Além do espetáculo, com cerca de 30 minutos de duração, cada apresentação será seguida por uma roda de conversa com educadores e estudantes. Desse modo, estudantes, artistas e técnicos participarão de um debate crítico sobre as situações retratadas na peça, para reforçar os canais de proteção à infância.

A ONG Rádio Margarida levará toda a infraestrutura necessária (palco, som e equipe técnica) às escolas, sem nenhum custo para os municípios. De acordo com a programação por município, Marabá contará com dez apresentações; Curionópolis, com seis; Tucumã, com seis, e Ourilândia do Norte, como seis.

O Centro Artístico Cultural Belém Amazônia – Rádio Margarida é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1991, com atuação em todo o território paraense e foco na promoção de direitos humanos por meio da arte, da comunicação popular e da educação. Entre suas temáticas de atuação estão: infância, meio ambiente, saúde, cidadania, combate à violência e educação em direitos.

O Instituto Cultural Vale patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Desde a sua criação, em 2020, o Instituto já esteve ao lado de mais de mil projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país.