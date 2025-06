Quem é Khaby Lame, destaque do TikTok que foi detido pela imigração dos EUA

O TikToker Khabane Lame, conhecido como Khabi, de 25 anos, foi detido por agentes de imigração nos Estados Unidos na última sexta-feira, 6, por ter "excedido o prazo do visto". Ele foi liberado no mesmo dia após ter a "saída voluntária" permitida.

Considerado um dos maiores criadores de conteúdo para redes sociais do mundo, ele possui mais de 160 milhões de seguidores no TikTok.

Ele é natural de Senegal e naturalizado italiano. Atualmente, Khabane é conhecido por seus conteúdos humorísticos irônicos. Sua conta no TikTok possui mais de 2,5 bilhões de curtidas e vídeos que ultrapassam 200 milhões de visualizações.

Sua história com o TikTok começou após uma demissão em março de 2020, nos primeiros dias da pandemia de covid-19. Na época, Khaby morava em Chivasso, no norte da Itália, quando começou a produzir conteúdo para a internet.

Ele se aproveitou do sucesso de vídeos que mostravam "dicas" do cotidiano com "gambiarras", reagindo com vídeos em que realizava a mesma tarefa de uma maneira mais simples e direta.

Além de ser humorista, Khaby também é embaixador da marca de luxo Hugo Boss e do Boa Vontade Unicef, que defende os direitos das crianças. Ele já protagonizou vídeos ao lado de Terry Crews e Will Smith e integra atualmente a lista de "30 Under 30" da Forbes.

Considerado um dos TikTokers mais populares do mundo, o criador de conteúdo acumula, com dados de 2024, uma fortuna de 20 milhões de dólares (aproximadamente R$ 111,4 milhões na cotação atual), segundo a Forbes.